府機要費遭刪　王世堅稱黃國昌要報復賴清德

王世堅受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）“總統府”“國務機要費”用編列新台幣3000萬元，遭“立委”提案刪除與凍結。“總統府”秘書長潘孟安今天上午從內網發出一封信給府內部全體人員，表明因“國務機要費”遭刪凍，三節禮金取消發放，請大家見諒。過往購買庇護工場禮盒作為偏鄉或弱勢學童贈禮，今年也確定取消。



民進黨英系中常委、“立委”王世堅在下午中常會前受訪說，這已經到荒唐、離譜地步，過去歷屆“總統”沒有受到如此不公平待遇。尤其政府事務官部分，他們是無辜的，“總統府”內九成以上是事務官，他們奉公守法、沒有任何應該被怪罪地方，只因為台灣民眾黨“立法院”黨團總召、代理黨主席黃國昌要報復賴清德，用如此羞辱方式，幾10年來看過最荒唐事情，應該適可而止。



王世堅說，黃國昌要刪除預算就把道理說清楚，而不是遂行報復意志，用這種近乎讓“總統府”停擺方式，污辱最高領袖，非“國家”之福也不是全民樂意看到。賴清德執政至今支持度遠超過民眾黨三、四倍以上，有過半民意支持，民眾黨憑什麼夾著報復心如此羞辱“總統府”。非常不可思議，希望在野黨利用春節假期好好想想。



他也說，在野黨內部也有很多不同意見，光民眾黨就有，不是每個人都像黃國昌硬要刪預算做政治報復，黃國昌個人已經把民眾黨8席“立委”當成自己報復工具，遂行報復企圖，這是非常不好的，黃國昌個人出來面對。



王世堅說，賴清德既有政策都是“國家”大政方針，也被全民期待，固然行政團隊執行上有瑕疵，朝野可以共商一起監督、探討，不是如此全面性刪除，完全不對。



“立法院”會日前三讀通過今年度總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，刪減金額創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元。

