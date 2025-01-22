盧秀燕主持落成典禮　民眾陳情遭阻擋

“東區大智段都市更新會”成員舉牌陳情。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“東區立德地下停車場啟用典禮”，場外有“東區大智段都市更新會”成員陳情，民眾拿著“請市長幫幫我們”的手舉牌，要求市府加速自辦都市更新案審查效率，但遭警方阻絕於場外，盧秀燕在活動結束後即離開現場，未與陳情團體接觸。



台中市政府交通局22日舉辦“東區立德地下停車場啟用典禮”，該停車場為台中東區第一座公園式停車場，並榮獲2022年卓越建設獎金質獎、2023年台中市政府金安心工程計畫重大工程組佳作等殊榮。盧秀燕親自剪綵宣布停車場即日起啟用，並回饋市民，至3月31日止停車暫免收費。



盧秀燕表示，東區立德地下停車場原為立德街公有平面停車場，為因應台中火車站周邊日益增加的停車需求，以及大智路打通後帶來的商業效應，市府獲得地方民意大力支持後，決定將原有的平面停車場立體化，並進行多目標規劃使用。此次完工的立體停車場，不僅擁有智慧科技提升停車便利性，還提供208席汽車位和309席機車位，以滿足當地停車需求。



市府新建公園式停車場，獲得地方里長與居民認同，不過，活動會場外則有“東區大智段都市更新會”成員舉牌陳情，由於該自辦都市更新案，市府遲未審查核定，延宕數年，都更會成員聽聞盧秀燕到東區出席公開活動，也趕至現場陳情，民眾高舉“請市長幫幫我們”、“救救舊城區”、“不想再等8年”等標語，要讓盧秀燕看見訴求，但遭警方隔離於會場之外，未能當面向市長請願。

