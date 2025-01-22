朱立倫父喪請假　夏立言代班主持中常會

國民黨副主席夏立言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席朱立倫因父喪請假，由副主席夏立言代理主持。夏也特別在會中提到，朱立倫父親享壽100歲仙逝，他要代表黨部向朱立倫及其家屬致意，並盼節哀順便。



朱立倫的父親朱樟興8日深夜辭世，享嵩壽100歲。朱樟興曾任3屆桃園縣縣議員，第二屆“國大代表”等民意代表。朱樟興當選桃園縣議員後，提出設置榮民急難救助金、編列眷村維修經費、新建榮民服務處、桃園榮民醫院與整建榮家環境等具體政策，因此眷村也都稱他為“朱爸爸”，隨年事已高，近年已鮮少在地方走動。



據了解，朱立倫和家人對於父親喪事非常低調，對於外界的致意都表示感謝，但並無舉辦對外公開的告別式。



今天代班主持中常會的夏立言也說，過去一周裡面，世界上發生很多事情，在台灣，嘉南地震造成很多民眾傷害，希望中央與地方政府要通力合作，儘快幫助災民恢復正常生活。



此外，夏立言表示，藍、白兩黨辛苦通過政府總預算案，國民黨盡了在野黨監督政府的責任，刪減一些該刪減的不必要預算，但賴政府卻以各種謊言，宣稱國民黨違反國家安全與國民福祉，其中大部分內容都是民進黨的謊言，他指示國民黨文傳會要儘量讓民眾了解，國民黨的一切作為都是為了幫民眾看緊荷包。