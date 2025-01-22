黨魁選舉黃國昌需請假？林富男：他沒干涉選務

民眾黨主席補選由黃國昌、蔡壁如角逐，第一階段連署門檻人數差異懸殊。（中評社） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選第一階段連署22日開跑，但傳出黨員質疑選務不公，且黨代理主席黃國昌應請假。同樣角逐黨主席大位的民眾黨創黨元老蔡壁如22日表示，她需要通盤瞭解後再說，目前黨主席選舉是不同額競選，黃國昌是否須請假，黨有黨規，就看當初如何規定。



民眾黨選舉決策委員會主委林富男接受媒體電訪時表示，代理黨主席不會影響到選舉過程與程序，黃國昌完全不干涉，也不容許黃國昌干涉，選務絕對是公平公正、完全公開的。至於有黨員提出異議，這是每個人的權利，他予以尊重。



至於民眾黨連署系統在下午2點多，黃國昌已獲逾5千人連署，而蔡壁如僅不到3百人。民眾黨中央委員、台中市議員江和樹酸道，“肉眼可見的民眾黨支持者較為支持黃國昌”。蔡壁如則說，民主政黨應要能融入多元聲音，才能促進民眾黨的社會能見度。透過2位候選人對社會的訴求、闡述2026的理念，可以讓台灣社會更瞭解民眾黨，有助於民眾黨向前走。



媒體報導，蔡壁如辦公室主任王明煒22日在黨代表群組內，向民眾黨選舉決策委員會主委林富男表達訴求，質疑參選黨主席連署“取消人數上限”違反公平原則，並認為黃國昌需要先請假黨主席。



蔡壁如22日赴民眾黨中央報告2024創新創業委員會的業務成果，過程中與黃國昌碰面，2人僅打招呼。蔡壁如說，氣氛還不錯，就是打招呼，但沒時間坐下來好好談，就是良性競爭，彼此加油。

