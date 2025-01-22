台中旱溪媽祖歲末濟助弱勢　大排長龍領物資

台中樂成宮發放弱勢家戶物資，出現排隊人潮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）台中樂成宮旱溪媽祖廟今日舉辦“歲末寒冬送暖”活動，廟方準備日用品、食材、慰問金等物資，濟助宮廟鄰近區里弱勢家戶共5443戶，現場出現長長人龍排隊領物資。樂成宮董事長何敏誠表示，世上甘苦人很多，希望透過此公益活動，拋磚引玉，讓更多公私單位響應公益，幫助社會弱勢。



樂成宮為發揚天上聖母慈悲、博愛、普渡眾生的精神，在每年歲末年終之際，都會舉辦寒冬送暖公益活動，廟方與台中市政府社會局、民政局合作，市府提供弱勢家戶名單，由樂成宮準備白米、食用油、慰問金等物資發送，以媽祖精神關懷弱勢族群。



何敏誠表示，關懷是持續而為的，未來樂成宮將不間斷與各界合作舉辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念注入到台灣社會，讓弱勢家庭在年節到來的時刻，也能夠享受到溫暖。



今年東區受惠弱勢家庭共有460戶，每戶致送春節慰問金新台幣2000元、白米3公斤2包、食用油3公升1瓶。另外南區、南屯區、太平區、大里區、烏日區及霧峰區等共有4983戶，每戶致送白米3公斤1包，合計捐出慰問金共新台幣92萬、白米共1萬4949公斤、食用油共1380公升。