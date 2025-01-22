桃園藍黨團總召交接　張善政感謝府會合作

桃園市議會今日舉行國民黨團總召交接典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日舉行中國國民黨和無黨籍黨團總召交接典禮，國民黨籍桃園市長張善政親自出席觀禮，張感謝國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝積極強化府會間的合作關係，促進議會和諧，為市政推動奠定堅實基礎，他期盼未來各黨團新任總召能延續和睦精神，不吝給予指教，讓桃園市民感受到市府和議會的用心。



桃園市議會今日舉行各黨團交接典禮，包括張善政、邱奕勝、桃園市議會副議長李曉鐘、桃園市議會國民黨團新任總召林政賢、卸任總召徐玉樹、副召集人舒翠玲、陳美梅、吳嘉和、執行長徐其萬、副執行長王仙蓮、錢龍、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、無黨團結聯盟黨團新任總召段樹文、卸任總召暨執行長李家興、幹事長劉曾玉春、發言人謝美英、桃園市議會民進黨團新任總召李宗豪、桃園市政府副市長蘇俊賓、王明鉅、秘書長溫代欣、副秘書長賴淑華、各局處及事業機構代表等人均一同出席。



張善政表示，感謝卸任總召李家興及徐玉樹在預算審議期間的大力支持，使桃園市預算連年成長，為城市建設注入養分，並確保未來能夠繼續健康發展。許多市政建設的推動源於議員建議，市府秉持認真落實的態度，設法加以執行，期許議會持續支持市府，攜手打造與眾不同的市政表現。



邱奕勝指出，推動桃園進步，所有議員的努力功不可沒，即便議事堂內有不同的意見，但在各黨團總召悉心協調下，總使議事能夠順利推動。此外，桃園預算逐年增長，人口持續攀升，展現市民對桃園的信心和支持，也反映出地方建設成果，相信未來能夠不分黨派，持續為桃園的成長與進步共同努力。