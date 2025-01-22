夏立言：特朗普就任對台灣有翻天覆地影響

國民黨副主席夏立言。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席朱立倫因父喪請假，由副主席夏立言代理主持，曾任陸委會主委、台“外交部次長”的夏立言特別在會中提到美國總統特朗普就職後，首日簽署諸多行政命令，這對國際和台灣本身有翻天覆地影響，他希望民進黨執政團隊，特別是“國安”團隊，有更多的“知特派”，才能保障“國家”權益。



夏立言說，會提出這樣的建議，是因為對於施政團隊有很高的期望，也希望他們繼續努力，國民黨做為反對黨，也必須強力監督政府。



美國總統特朗普就職演說中，呼籲發起一場“常識的革命”，並提到當務之急就是對美墨邊境宣布全國緊急狀態，且簽署將近80項的行政命令，包括退出巴黎氣候協定和世界衛生組織、關閉移民庇護申請，以及特赦國會山莊暴動人士，廢除多項拜登政府的行政措施等等。



夏立言在中常會上另外提及，黨籍的“立法院長”韓國瑜率跨黨派代表團在賴清德的邀請下，赴美參加特朗普20日的就職典禮，“外交部”、駐美代表處對此盡很大力量妥善安排，對於“外交部”的努力，我們予以肯定。



夏立言說，韓國瑜赴美在寒冷天氣，參加這麼多活動，同樣非常辛苦，黨中央對此向韓表示敬意。