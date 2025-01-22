彰化芳苑民眾北上抗議官方　風電禍害下一代

彰化芳苑居民赴台“環境部”，怒轟風電禍害家園。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）台“環境部”22日舉行“彰化芳苑鋐威風力發電計劃環境影響說明書”專案小組第2次初審會議，地方居民於環評前在“環境部”門口抗議，認為風機鄰近村落距小學不到500公尺，除了危害學童身心健康及學習品質外，也痛批業者環評造假不實，要求環委應立即否決本案。



芳苑居民22日下午在“環境部”大門口前舉行“風機距離學校不到五百公尺 危害學童身心健康及學習品質 守護下一代芳苑永興村堅決反風機”記者會，與會的有芳苑鄉公所主秘林茂舜、永興村反風車自救會副會長洪玲妮、洪文凱、林德助、育華國小家長會長林清波、校長陳志明、教導主任張清斗、無黨籍彰化縣議員吳淑娟、芳苑鄉民代表洪進來、陳美惠、彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君、村民、家長、小朋友及畜牧業者等約20、30人，警方也在場維安。



吳慧君說明，彰化陸域風機最早主要設置在彰濱工業區沿岸，遠離社區聚落，但近年有超過20支陸域風機進到北芳苑的沿海養殖專業區，裝置容量達3到4MW（千瓩），密度高且鄰近住宅，居民生活品質、健康及養殖產業都受到不同程度的負面影響。近期南彰化、芳苑大城陸續有8個開發案共90支陸域風機在進行開發程序，因中央遲遲未訂定風機與住宅的安全距離，開發位置已經進到台61及台17縣以東的內陸農地，更靠近聚落，今天“環境部”舉行的環評審查會議，開發單位為鋐威能源股份有限公司，規劃在芳苑鄉永興村農地上設置5支3MW風機，總高度119公尺將近40層樓高，距離永興村1500人聚落及五俊村500人聚落不到一公里，更鄰近2所小學，育華國小僅450公尺，民權華德福實驗國小僅780公尺，風機產生的眩影及噪音將嚴重影響居民生活品質及健康，更擔憂影響學童的學習品質及身心健康，育華國小家長會長、校長、家長及學生、芳苑鄉民代表、芳苑鄉永興村反風車自救會成員及村民，將出席環評會議表達反對，並強烈譴責開發業者環評造假不實，要求環評委員否決此案。更呼籲“中央政府”應訂定風機與建物的安全距離，保障人民的人身財產安全。