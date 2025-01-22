特朗普批風電垃圾　環團：台灣大推是傻？

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君接受中評社訪問。（張穎齊 中評社攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普指風力發電就像垃圾，任內不准興建新風場，台灣執政黨仍執意大推離岸風力發電。彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君、無黨籍8連霸彰化縣議員吳淑娟對中評社表示，政府卻認為綠能、風電是筆好生意，更令人懷疑其中是否有官商關係，不支持這種侵害人民的能源開發。



吳淑娟痛批，特朗普都說風電是垃圾，政府卻還要大推，是傻了嗎？如此不理智，她嚴重懷疑政府圖利包商廠商，黑箱作業，其中是否官商勾結？不知道政府在想什麼。



彰化芳苑居民22日下午在“環境部”大門口前舉行“風機距離學校不到五百公尺 危害學童身心健康及學習品質 守護下一代芳苑永興村堅決反風機”記者會，吳慧君、吳淑君會後接受中評社訪問。



吳慧君表示，特朗普都說了風電是垃圾，只能說政府可能認為綠能是一門好生意，政府推動離岸風機發展，民眾都已退讓，已經造成潮間帶漁民莫大傷害，大家都一再要求政府、廠商要盡量造降低傷害。



吳慧君說，從超過20支陸域風機進到北芳苑的沿海養殖專業區，到芳苑大城陸續有8個開發案共90支陸域風機在進行開發程序，芳苑鄉永興村農地上設置5支3MW風機，總高度119公尺將近40層樓高。海域進入到內陸，影響居民、學子範圍擴大中，甚至還更多，這種再生能源發展政策，在地居民都不會支持，這是可惡、侵害人身的風電開發。



吳淑娟說，她連續擔任8屆、30多年的彰化縣議員，民眾有需要，她都會站出來，很不捨民眾被風電侵害權益，因此她即便開一小時到台中高鐵，再從台北搭計程車趕過來，一定要聲援，風電廠商的說明會造假，環評一定要審慎評估，天公伯都在看，這侵害良田與財產，要反對風電侵害，大家要團結。