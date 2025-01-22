綠推罷免桃6藍委　藍主委黃敏恭：絕不怯戰

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前揚言罷免41席區域藍委，有青鳥在桃園更是喊出6席藍委全要罷，並在桃園各區積極展開連署。面對綠營來勢洶洶的罷免潮，中國國民黨桃園市黨部主委黃敏恭接受中評社訪問表示，他的基本態度還是希望地方能夠和諧共生，但身為黨部主委的他，必要時也絕不怯戰。



黃敏恭指出，桃園市的政治生態和其他縣市有很大的不同，過去以來不分黨派，在地方都非常和諧，他期盼這樣和諧共生的政治文化能夠持續維持下去。而就他所知，這次民進黨發動的所謂大罷免活動，是民進黨中央高層一路交代下來的任務，他在地方也聽到許多不分黨派議員對大罷免行動的諒解與無奈。



黃敏恭說，他希望在桃園地方大家還是能夠繼續保持這樣理性和諧的氛圍，以互相諒解的態度來對綠營地方不自主的罷免活動表達尊重，因為衹有不分黨派的朝野合作，才能同心協力為桃園的建設發展而努力，他不希望因大罷免行動而破壞桃園地方的和諧氣氛，甚至因此影響到桃園未來的發展，這是他最不願意見到的狀況。



黃敏恭強調，但若桃園有任何一位藍委被罷免第二階段通過成案，他也不會坐視不管，絕對會展開熱戰積極回應，絕不怯戰。