民眾嗆柯建銘不要消費地震　遭維安人員架離

民進黨團總召柯建銘受訪，民眾在旁高喊“柯總召不要消費地震”，遭維安架離。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘下午在中常會後受訪，媒體訪完之後，有一名男子在一旁高喊，“柯總召不要消費地震，請你趕快退休，不要讓‘立法院’空轉，好好協商、好好做事”，但一旁維安人員看到後趕緊把抗議人員架離開。此時，剛好有一群幼稚園小朋友走過來，看到這個情景，老師也示意趕緊走。



“總統府”“國務機要費”用編列新台幣3000萬元，遭“立委”提案刪除與凍結。“總統府”秘書長潘孟安今天上午從內網發出一封信給府內部全體人員，表明因“國務機要費”遭刪凍，三節禮金取消發放，請大家見諒；過往購買庇護工場禮盒作為偏鄉或弱勢學童贈禮，今年也確定取消。



柯建銘在中常會結束後受訪，黨團幹事長吳思瑤也陪同在一旁。柯建銘指出，連“國務機要費”都可以凍結，會很嚴重，對於“國務機要費”被凍結的影響，藍白陣營根本沒有搞清楚，現在總預算算得出來嗎？這是違法“違憲”。



柯建銘表示，他們的惡質面在這個地方要把“國家”毀掉，是違法“違憲”，關於廢核四“釋憲”案是大法官520釋字，要從“憲法”講預算屬於措施性法律，“立委”審查預算是議決、法律案預算案，是國民黨亂搞一通，這是不可能刪除，他們不可能會成功。所以國民黨總共提了4500案違法“違憲”案子，代表他們自殺4500次，沒有這種可以自殺4500次，凸顯他們荒謬，國民黨急於“亡國賣台”而已。



他也說，代表民進黨自信的講，國民黨必然化作歷史青煙，藍白都散了，“國家”興亡匹夫有責，他們要把“國家”毀滅掉，他們注定失敗還在硬拗，要把他們完全消滅，掃進歷史焚化爐。



黨主席賴清德是否對於總預算有裁示，請各部會盤點等？柯建銘也說，我們今天所做是各部會乃至於“總統”所有行政費用，按照國民黨作法是讓“國家”毀滅，無法經營下去，我們要凸顯他們做不到，別傻了，對抗2300萬人，是自尋死路。