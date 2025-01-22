中評鏡頭：上海花燈布置中　2月2日台北展出

坐落在台北市的2025上海花燈“樂游上海”。（張穎齊 中評社攝） 中評社台北1月22日電（記者 張穎齊）2024第17屆台北、上海雙城論壇甫於去年底圓滿結束，緊接著台北燈會將於農曆過年2月2日舉行，每年都參與的上海花燈已悄悄在台北市西門町商圈北門附近廣場布置中，可看到上海花燈以“樂遊上海”為題，並祝“蛇年大吉”，花燈造型如歌劇院，左右2台大型智慧型手機，左右側面如列車般，介紹上海許多景點，創意滿滿。



每年上海花燈的設置區，均固定在台北市萬華區“國稅局”前、北門周圍廣場，今年主題為“2025 Happy New Year（新年快樂）樂遊上海”為題，並以大樓林立的上海外灘市景、水景為背景，正面如上海大劇院、演唱會的造型，左右有智慧型手機造型以及上海市的吉祥物，還有看美景、觀文博、賞好劇、聽歌會、體驗遊、享美育、逛景區、品食尚APP。



上海花燈左右面宛如花車、地鐵列車，左面有祝福“蛇年大吉、福啟新歲”，並有穿旗袍的上海女性、元宵鞭炮、福字圖案，以及武康大樓、展覽中心、中華藝術宮、上海大劇院。右面有祝福“好運常在”字樣，還有豫園、上海地鐵、上海博物館、上海F1賽車場、新天地、外灘步道、上海朱家角。背面則是有金蛇年等圖案。



廠商目前尚在現場布置、趕工中，全新面貌備受期待。



台北市政府觀光傳播局長王秋冬向中評社表示，上海市送的花燈放置在台北市北門一帶，非常大又漂亮，台北燈節時間落在2月2日至16日，上海市台辦一樣也會有先遣的踩線團來。



王秋冬說，一樣會邀請前次陸委會未放行的上海台辦主任金梅，也會邀請前主任、現任上海市文化和旅遊局長鍾曉敏等人來，希望能來台北起碼2晚，但能不能被審核通過？還是要看陸委會，台北市政府就照樣提出申請。



他也補充說，台北燈節亮點是蛇年，會有約10米高的大型蛇的燈籠，眼睛很大，命名可能會有“豆豆”2字，小燈籠則是“台北小Q”，今年燈節規模會比去年大一點，將有16個海外城市參加，包括上海。