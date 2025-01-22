親綠團體大罷免藍委　柯建銘：民進黨當後盾

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出大罷免，但黨中央似乎沒下令黨公職發起罷免。柯建銘下午在中常會受訪說，大罷免這是全民共識，國家興亡匹夫有責，台灣人都會站起來，這是民意所趨。他強調，我們天天受到國民黨蹂躪與凌遲，我們當然想罷免他們，台灣人民也想罷免。



至於民進黨在大罷免應該扮演什麼角色？柯建銘說，民進黨是扮演後面支持角色，包括他們收連署書、發送連署書，我們作為他們後盾，黨也是大家後盾，這是大家一起合作。



聯電創辦人曹興誠今天以志工身份，連同全台各地罷免團體、台派團體成立“反共護台志工聯盟”，柯建銘說，曹興誠的觀念跟我都是一樣，要喚醒台灣人民此時此刻救台灣。



民進黨應該要在哪個時間點全力投入？柯建銘認為，天天合作，一個是民間，我們是從體制內，我們天天受到國民黨蹂躪與凌遲，我們當然想罷免他，台灣人民也想罷免，這是全民的運動，不分民間或是民進黨，是全力合作時代、共同救台灣。



根據轉述，柯建銘在中常會報告說，各位同仁看到現在史上最嚴峻的“立法院”，在野黨暴露態度是總預算還送不出來，現在還無法送出精確數字，柯建銘認為這次總預算審查是“違憲”，“立法院”針對總預算不能改變“國家”政策，這違反“憲法”精神。



據轉述，柯建銘在中常會還提到，“立法院長”韓國瑜領導“立法院”是“毀台滅國”，這次韓國瑜到美國是畢業旅行，最後民進黨一定會勝利。