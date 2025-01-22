綠媒六都市長民調　張善政奪第二

張善政今日接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）年前倒數，綠媒三立新聞進行六都市長最新民調，民進黨籍高雄市長陳其邁不意外地以76.5%滿意度獲得六都第一，但令人意外的是，中國國民黨籍桃園市長張善政也以75.2%的滿意度位居第二，而且桃園的婦幼政策更獲得六都第一，張對此也特別感謝桃園市民的肯定。



根據綠媒針對六都首長的的年前封關民調顯示，高雄市長陳其邁獲得76.5%滿意度、桃園市長張善政獲得75.2%滿意度、國民黨籍新北市長侯友宜獲得74.3%滿意度、國民黨籍台中市長盧秀燕獲得73.3%滿意度、國民黨籍台北市長蔣萬安獲得70.1%滿意度、民進黨籍台南市長黃偉哲則僅獲得59.3%滿意度。



對此，張善政今日在出席活動會後受訪表示，謝謝所有桃園鄉親的肯定，讓桃園市能夠拿到六都第二的好成績，特別是在這次民調中顯示桃園市的婦幼政策滿意度更是六都第一，這跟從去年一月開始，桃園市政府成立的婦幼局有很大的關係。



張善政指出，婦幼局在這一年來端出許多實體政策，讓市民相當有感，而桃園市是一個年輕的城市，很多年輕夫婦都相當關心婦幼政策，所以未來桃園市政府也會持續推動相關婦幼政策，讓在桃園市生活的婦幼都能得到很好的照顧與教育。