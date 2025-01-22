融入地方特色　澎湖四季旅遊訪古季打頭陣

澎湖過冬至有捏雞母狗（捏偶）、包菜繭、搓圓仔等習俗。湖西南寮雞母狗，列入“冬-訪古季”行程。（澎管處提供） 中評社澎湖1月22日電／台“交通部觀光署”澎湖風景區管理處（簡稱澎管處），推動“四季澎湖灣”旅遊，包含“冬－訪古季”、“春－賞鷗季”、“夏－石滬季”及“秋－奇岩季”，透過結合生態導覽、手作體驗與走讀等多元方式，以永續旅遊為核心理念，感受菊島四季變化的無窮魅力。



澎管處自2022年起積極推動四季旅遊，顛覆了以往澎湖僅夏季適遊的刻板印象。面對旅遊趨勢與型態的轉變，澎管處深度挖掘澎湖在地魅力，整合自然地質景觀、海洋與生態資源、農漁產業以及人文古蹟，依季節與氣候推出主題化旅遊，讓澎湖成為一年四季皆適合旅遊的度假勝地。



今年“澎湖四季旅遊”系列活動，由“冬－訪古季”率先登場。澎管處特別於元宵節期間串聯澎湖24家廟宇，共同舉辦“元宵乞龜集章”活動，時間為2月11日至14日。遊客凡集滿指定章戳，即可兌換限量版綠蠵龜公仔（限量1200隻），並可參加抽獎。獎品包含蘋果iPad平板電腦及多樣在地伴手好禮。



接續的活動中，5至8月的“春－賞鷗季”將帶領遊客搭船跳島賞鷗，認識多種燕鷗的生態奧秘；6至9月的“夏－石滬季”邀請遊客深入吉貝島，體驗石滬文化並參加夜間觀星活動；9至11月的“秋－奇岩季”則以壯麗的澎湖地質景觀為主軸，讓遊客感受大自然的鬼斧神工。四季活動內容各具特色，全年都能讓旅客享受澎湖的自然之美與文化魅力。



澎管處更於元宵節期間（2月12日至14日）推出為期3天的“元宵乞龜專車行程”，規劃北環線與湖西＋南環線2條1日遊經典路線，帶領遊客體驗澎湖特有元宵活動，優惠價新台幣200元，專車接送及導覽服務，並獲贈肪片龜造型暖暖包及平安龜西點餐盒，還可獲得乞龜集章，即日起開放報名。



另外，澎管處3至4月推出訪古輕旅行遊程，活動3月1日至4月26日，規劃《北環線－尋幽秘境觀潮去》及《湖西＋南環線－低碳澎湖農漁村之旅》2條1日遊路線，《北環線》包含：【雞母狗DIY】、【漁翁島燈塔】。《湖西＋南環線》則是【古早味釜鍋飯】、【銀合歡木炭DIY】。1日遊每週6出發，共計10梯次。