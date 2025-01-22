張善政邀小龍年遊大龍門　好神公仔免費送

張善政今日出席“桃園大龍門觀光廊帶”觀光品牌主視覺暨宣傳影片發表會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月22日電（記者 盧誠輝）桃園市政府今日舉行“桃園大龍門觀光廊帶”觀光品牌主視覺暨宣傳影片發表會，中國國民黨籍桃園市長張善政邀請遊客在“小龍年”（蛇年）的春節期間，來桃園大溪、龍潭、石門水庫的“大龍門”觀光廊帶旅遊，不但能創造獨一無二的年節回憶，更能桃園限定的限量“大龍門好神”公仔免費帶回家。



張善政今日出席“桃園大龍門觀光廊帶”觀光品牌主視覺暨宣傳影片發表會，包括國民黨籍桃園市議員陳美梅、桃園市政府觀旅局長周柏吟、民政局長劉思遠等人都到場出席。



張善政表示，桃園“大龍門觀光廊帶”擁有許多知名景點及百年廟宇，也有不少好玩的秘境與新興亮點。“小龍年遊大龍門”品牌視覺以大溪老街的拱形建築為核心，融合傳統廟宇元素，由蜿蜒龍形纏繞而成的門柱意象，突顯在地文化特色，並藉由拱門視角的延伸及引導，呈現龍潭茶園梯田與石門水庫的波光湖景，他邀請遊客春節期間都能到桃園探索大溪、龍潭和石門水庫三地的獨特魅力。



桃園市政府指出，桃園大溪、龍潭、石門水庫以豐富的自然景觀與人文風光著稱，桃園市政府串聯前開地區打造“大龍門觀光廊帶”觀光品牌，首度公開充滿在地特色元素品牌視覺與形象影片，更推出春節限定系列活動，期盼能吸引海內外旅客於農曆春節假期，一起在“小龍年”偕伴順遊“大龍門”，展開精彩的開運小旅行。



桃園市政府表示，要獲得桃園限定版的限量“大龍門好神”公仔，只要先下載並註冊桃園市民卡APP，再來是大年初一到初五期間，前往“大龍門觀光廊帶”內指定的25個景點、5間廟宇，並分別於其中1個景點及1間廟宇掃描現場QR code，收集2個數位章後，即可取得“大龍門好神”公仔兌換QRcode；再選定想兌換的神明款式，前往該款式所對應廟宇的兌換機，即可獲得“大龍門好神”公仔，歡迎遊客春節期間來大龍門走春迎神添福。