府員工沒三節獎金　藍批犧牲基層鬥爭在野黨

藍委王鴻薇。（中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／“立法院”21日三讀通過政府總預算案，將“總統府”“國務機要費”用新台幣3000萬元，刪除2000萬元與凍結1000萬元。府祕書長潘孟安22日透過府內網發信給府內全體人員，表明因“國務機要費”遭刪凍，三節禮金取消發放。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇質疑“為什麼不先刪他們自己買東西送人家的錢，要刪這些基層的？”她認為府方此舉完全是拿基層勒索，帶頭欺負基層，把基層當成鬥爭工具鬥爭在野黨。



“立法院”21日三讀通過今年度總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下減列約2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



潘孟安今天在信中指出，2025年度“總統府”預算仍經“立法院”三讀通過，遭刪除和凍結金額超過2億元，占“總統府”業務費超過七成，將使日常業務運行受到巨大影響。再過幾天就是農曆春節了，按照往例，賴清德為感謝府內公務人員一整年的辛勞，在春節時，將會頒發春節禮金。賴原循例由“國務機要費”犒賞“總統府”員工，感謝大家辛勞，但該筆預算也遭全數刪除及凍結。因此，今年度的三節（春節、端午、中秋）犒賞禮金，因預算刪凍，將無財源支應，很遺憾將無法發放，誠摯期望大家見諒。



綜合台媒報導，國民黨智庫副執行長凌濤則批，今年的春節禮金應該是去年已編列的預算，與新年度預算毫無關聯。國民黨籍“立委”賴士葆表示，“國務機要費”沒有全部刪掉，且府辦公費用很多，有30%可以留用，“不要什麼事都怪在野黨。”



這次事件也在網路輿論炸鍋，網友指出“2024年終獎金是去年的預算，跟2025年預算有啥屁事？”，也有人酸“沒進口袋的錢，我要從其他地方拿回來”、‘總統’跟高層官員砍薪不就可以給了？”還有人問“警察幹這麼久了，我怎麼沒收過什麼禮金？”

