陳其邁發蛇年小紅包　高雄綠委出奇招爭曝光

民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午三民區三鳳宮發蛇年小紅包並與民眾合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月22日電（記者 蔣繼平）春節將至，是許多首長、民代拜早年與民眾互動的好時機。民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午前往三鳳宮發蛇年小紅包，吸引300多人到場排隊領取及拍照。爭取高雄市長初選的綠委也各出奇招爭曝光，派人高舉手舉牌、發扇子、特製小紅包，檯面下撒物資及人力競爭激烈。



民進黨籍高雄市長陳其邁今天下午安排宮廟走春陸續前往三民區覆鼎金保安宮、鼓山區內惟神福祠、三民區三鳳宮。陳其邁下午4點20分左右抵達三鳳宮先入廟參香，再走到廟前廣場發放蛇年小紅包，並與民眾合照拜早年。



三鳳宮前廣場大約有300多位民眾排隊，由於開放與陳其邁拍照人數有限，約一百組，有一組年輕人提早一小時排隊，就是要與陳其邁合照。而稍早其他廟宇發放時，還有民眾報來自己的寵物鴨一起入鏡，鴨子呆萌呆萌十分可愛。



陳其邁明年市長任期屆滿，爭取2026民進黨高雄市長初選的綠委也把握機會與陳其邁合體，綠委許智傑本尊現身三鳳宮，還出動3個人高舉廣告立牌搶曝光。綠委邱議瑩也派人舉立牌、及發放小紅包。綠委林岱樺派人到場發扇子，幾乎人手一把。



位於高雄市三民區河北路的三鳳宮（舊名三鳳亭），所祀主神為中壇元帥哪吒太子，太子爺廟為昔時三塊厝住民之守護神，故又稱為三塊厝太子爺廟，該廟建於清康熙年間，至今已三百餘年。