特朗普新政　劉燈鐘：中美關係先緩後硬

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月2日電（記者 方敬為）針對美國總統特朗普就任後的中美關係走向，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，特朗普就職演說以及相關涉華談話，態度相對緩和，研判特朗普上任初期會先穩定對中關係，但從特朗普就職後所簽署的行政命令與任命的內閣成員來看，美國對華政策將進一步走向強硬化，中美關係短期緩，長期仍是對抗之勢。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



分析特朗普重返白宮後的中美關係，劉燈鐘表示，特朗普強調“美國優先”，對涉及外國及國際事務持懷疑態度，並採取交易型世界觀，其中，中美關係尤其令各界關注，雖然特朗普就職演說對中國態度溫和，只在談到要奪回巴拿馬運河時提及中國，但可以觀察，其就任後所簽署的多項行政命令，某程度上都涉及中國，包括暫緩Tik-Tok禁令時，警告若中國拒絕讓美國獲得Tik-Tok一半股份，會被大幅徵稅。



劉燈鐘表示，從特朗普對Tik-Tok的處分態度即可間接顯示，特朗普將經濟利益與國家安全視為相互交織的議題，並可能繼續以經濟制裁和技術封鎖的方式向中國施壓。



國防政策方面，劉燈鐘指出，特朗普強調，將致力於建立“史上最強大的軍隊”，目標顯然是劍指中國和俄羅斯。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，2023年全球軍費總額已達2.24兆美元，美國以9160億美元的軍費支出位居世界首位，占全球軍費的37%。在特朗普政府的推動下，這一數字有望進一步攀升。特朗普的軍事擴張計劃將集中於加強印太地區的軍力部署，應對中國在南海及台海的軍事行動。

