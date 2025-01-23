中評鏡頭：桃園春節限量好神公仔超搶手

國民黨籍桃園市長張善正22日出席宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月23日電（記者 盧誠輝）桃園市政府為推廣大溪、龍潭、石門水庫結合而成的“大龍門觀光廊帶”，在春節期間推出桃園限定版的限量“大龍門好神”公仔，因積木造型頗富童趣，加上外型相當討喜，因此一推出就超搶手，民眾詢問度超高。桃園市政府表示，春節限量好神公仔只能於大年初一到初五在桃園5間指定宮廟才能兌換。



桃園市觀光發展基金會今年與大溪普濟堂、大溪三層福安宮、龍潭龍元宮、大溪蓮座山觀音寺、石門十一份集福祠等5間廟宇合作，設計了代表各廟主神的限量“大龍門好神”公仔，分別有關聖帝君、天上聖母、神農大帝、觀世音菩薩及土地公等，再加上1款隱藏版財神爺公仔，讓民眾在走春出遊之際，還能迎好神過好年。



桃園市政府表示，民眾若想獲得限量好神公仔，要先下載並註冊桃園市民卡APP，在大年初一到初五期間，前往“大龍門觀光廊帶”內指定的25個景點、5間廟宇，並分別於其中1個景點及1間廟宇掃描現場QR code，收集2個數位章後，即可取得“大龍門好神”公仔兌換QRcode；再選定想兌換的神明款式，前往該款式所對應廟宇的兌換機兌換，而隱藏版財神爺公仔則會隨機現蹤於5間廟宇。