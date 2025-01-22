三三會促成立觀光促進會　恢復兩岸交流

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電／美國總統特朗普下令退出巴黎氣候協定，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐表示，綠能減碳是全球的目標，呼籲政府成立專案小組，因應特朗普的各項政策。他再度疾呼檢討能源政策，同時代表三三會向政府提出多項建議，盼政府成立“國家觀光產業促進委員會”，並且儘速恢復兩岸交流。



林伯豐說道，根據統計，去年截至11月底來台的外國旅客人數為74.7萬人，與2019年創歷史新高的1186.4萬人，相差將近1000萬人，台灣觀光逆差推估達4436億元，“國旅”市場大幅衰退，建議政府應成立“國家觀光產業促進委員會”，進行有系統性、長期的觀光政策規劃，積極優化設施、重建硬體與導入AI升級軟體。



林伯豐呼籲，開放國際觀光旅館業短期專案引進移工，解決業者人力需求。政府應鬆綁兩岸所有的交流活動，包括商務及專業活動、陸客來台等，為台灣觀光產業挹注成長動能。



特朗普昨天宣誓就職後數小時內簽署一系列行政命令，讓美國退出巴黎氣候協定和世界衛生組織（WHO）並取消前“總統”拜登多項政策，牽動國際政經局勢。



林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，應該注意特朗普新政，包括不做無謂的外交和投資、不派兵到境外實戰等。台灣政府應該成立專案小組，以應對美國的變化，配合美方的同時與日本政府友好，恢復與中國大陸的實體經濟和觀光交流。



面對特朗普上任後政治新局，企業是否加大赴美投資因應？林伯豐表示，須視供應鏈實際發展情況，以及企業自身在美國投資的條件。此外，特朗普上任即成立新部門“對外稅務局”，負責收取來自外國的稅費，台灣恐難避免被加徵關稅，企業界也等待“經濟部”給予對策，業者會配合新的經濟環境來發展相關策略。



林伯豐指出，綠能減碳是全球追求的目標，但美國面臨物價上漲等挑戰，宣布積極開發天然氣和石油顯示出新政府的決心，包括取消電動車補助。對此，台灣政府應好好觀察，替企業尋求可接受的方案，“（企業界）認為核電是必要的，但減碳也是必要的”。