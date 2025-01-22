綠抱怨總預算遭砍　林伯豐：歲出比去年多

三三會理事長林伯豐。（中評社 資料照) 中評社台北1月22日電／2025年政府總預算21日三讀通過，刪減幅度約6.6%，總歲出降至2.92兆元。對此，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐22日受訪表示，刪除後，實際可運用預算仍有新台幣2.9兆元比過去多，政府運作應不成問題。



2025年政府總預算三讀通過，原先歲出編列約3.13兆元，最後通過減列2075.74億元，刪減幅度達6%，總歲出降至2.92兆元。



“總統府”“國家氣候變遷對策委員會”副召集人、和碩董事長童子賢今天赴三三企業交流會做專題演講，他在接受訪問時指出，這是“國會”三黨競爭太過激烈的結果，並不理性，且從公司治理到“國家”治理來看，統刪預算不是好方法。



林伯豐則提出3點看法，首先他認為，刪減預算之後總預算仍有2.9兆元，還是比去年的2.7兆元多，對政府的運作不會成問題；第二，過去對於不當的花費，如超思蛋、疫苗等，應徹底檢討，同時接受“立法院”的監督；第三，呼籲“行政院”與“總統府”能夠接受民意，為了台灣的前途，好好與“立法院”溝通、商量，不應用對立的方式處理“國政”。



另外，台電千億補貼及預算也遭砍，林伯豐則說“台電就算補貼2000億元，還是會虧損，電價還是會上漲”，認為台電持續虧損，主因是能源政策的錯誤，應承認過去的錯誤，並將過去的錯誤彌補回來。

