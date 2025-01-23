高雄三鳳中街現辦年貨人潮　店家稱買氣普普

“三鳳中街年貨大街”販售品項從南北乾貨、山海產、中藥食補、花乾、果乾、素食品到糖果零食，還可同時採購春節用品。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月23日電（記者 蔣繼平）春節將至，許多民眾出門採買年貨。高雄市建國三路上的“三鳳中街年貨大街”遠近馳名，11日正式開張後一路營業到28日（除夕）當天下午，下周即將過年，平常日也出現人潮。不過問起生意及買氣，店家都說普普，景氣不好，消費者比較收手，原物料上漲，春聯吊飾成本多5％，攤商也是沒漲價薄利多銷。



三鳳中街入口處每年過年前15天都有擺設流動攤位，提供各款式春聯及吊飾供挑選。第一攤的郭老闆已經在此擺攤30年，每年從未缺席，不過今年他感覺生意普普，而且因為原物料漲價，春聯和吊飾成本提高5％，但薄利多銷，還是沒漲價。



在地經營60多年的“義豐行”，已經是第二代的李老闆說，買氣也是普普，不過其實價格沒比去年貴，譬如韓國進口香菇跌1成、台灣香菇平盤、智利鮑魚罐頭跌1成、烏魚子也跌1成，目前僅堅果、干貝各漲1成。



李老闆表示，他觀察消費者購買高價品、頂級貨的人變少，推測原因可能是景氣不怎麼好，民眾手頭緊、就省著點花用。但感覺人潮有比較多，因為年貨大街日期拉比較長，今年過年前20天前就開始，預計除夕前還會有一波買氣。



三鳳中街是高雄市歷史悠久的市集，位於建國三路上，約400公尺長，與台北市迪化街齊名。三鳳中街早年稱“三塊厝街”，從海外進口“舶來品”，故三鳳中街在日據時代已是南台灣少數的大商場之一，至今仍是高雄市最大的南北貨批發中心。販售品項從南北乾貨、山海產、中藥食補、花乾、果乾、素食品到糖果零食，還可同時採購春節用品。