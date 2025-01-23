中評觀察：民進黨全面開戰 到底想幹嘛？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普一上任就攪亂世界，各國都等著接招，看他還會推出什麼勁爆措施。台灣雖不在海嘯第一排，但以2024對美國出超648億美元的記錄來看，肯定也是要挫著等。在此關鍵時刻民進黨政府卻選擇逆風內外開戰，兩岸不妥協，朝野拚到底，是在玩哪招？



“立法院”21日完成2025年度總預算案三讀，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，共減列約2075億元，約6.6%，歲出減為約2兆9248億元。事後府院跳腳，賴清德上火線臉書發文稱“完全無法接受”，府方22日使出殺手鐧宣布因機要費被刪，無法發放府內員工春節禮金。官方後續也準備要提出覆議全面開戰。



賴清德2024年520上任，2025是“賴政府”第一個完整的年度總預算，重要性無庸置疑。但若以三讀通過的歲出金額來看，今年2兆9，去年2兆8，今年還比去年多。府院抱怨藍白砍太多，會導致這局面也毫不意外，賴清德上任迄今從未與在野黨領袖見過面，原台灣民眾黨主席柯文哲更因圖利案等被起訴求刑28年半，被羈押禁見無法回家過年。民眾黨對民進黨的恨意衝上雲霄。國民黨也不斷遭到民進黨抹紅為“賣台”氣到噗噗跳。

