中評關注：總預算被砍　民進黨升高對立

賴清德昨天在中常會再度對總預算被刪，提出批評。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前三讀通過2025年度總預算，刪除新台幣2075億元，約6.6%，創下歷史新高，賴清德先登高一呼在臉書表示無法接受。昨天又在中常會提到，整個審議過程的亂象以及最終的結果，他感到非常遺憾。賴口頭上雖未替大罷免背書，但藉由總預算被砍，也已全面升高朝野對立，對罷免氣氛具催化效果。



賴清德20日晚間在臉書發言強調無法接受總預算被這樣砍，網友留言有力挺、有開嗆，激化、對抗氣氛濃厚，民進黨在總預算上延續之前《“憲法”訴訟法》，以及“國會”改革相關三讀一樣，還是要走覆議、“釋憲”這條路，持續抗爭下去，仍朝拉高罷免強度進行。



賴請德昨天在中常會更提到，政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達三成以上，讓“國家”成為一台無油可動的車、備好菜卻沒有瓦斯水電可以炊煮的廚房，不僅僅是“國家”各項經濟、“國防”、治安、醫療、體育、文化重大政策推動困難，也會影響到行政機關日常業務的運行。



“總統府”秘書長潘孟安更針對府內員工發出信件，提及因為“國務機要費”全數遭到刪除與凍結，春節禮金無財源支應，很遺憾無法發放，盼府方同仁見諒。這個也是要動員對立，讓公務員產生不滿。但府方若重視員工福利，該將員工三節獎金列在正式支出項目，而非用特別費支出。這變相成為一種對員工的恩惠。



“監察院”都加入戰局。綠營出身的“監察院”秘書長李俊俋20日就召開記者會表示，今年度預算案，業務費遭刪96%，“憲政”機關無法依據“憲法”行使職權，包括台灣民眾黨前主席柯文哲政治獻金案等，都可能被耽擱，不排除提出“憲法”訴訟。

