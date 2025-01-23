謝美英：台灣繼續再亂下去 遲早會自取滅亡

無黨籍桃園市議員謝美英。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月23日電（記者 盧誠輝）無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，美國總統特朗普競選期間雖頻對中國開砲，但當選後卻選擇遞出橄欖枝，試圖緩和美中關係。像特朗普這麼強悍的政治狂人，都懂得為了國家利益向中國遞出橄欖枝，反觀賴清德才上任8個月，就把台灣搞得雞飛狗跳，台灣若再繼續這樣亂下去，遲早會自取滅亡。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。



謝美英指出，像特朗普這麼強悍的政治狂人，為了美國的國家利益，都會願意去做一些思考和妥協，從當選後就開始不斷對中國釋出善意，就職當天更未如外界預期對中國大幅課徵關稅，在某種程度上來說，就是特朗普在對中國遞出橄欖枝，希望未來能跟中國有良好的互動與交流，像這樣就是很好的開始。



她強調，反觀賴清德才上任8個月，就把台灣搞得雞飛狗跳，選贏了不懂得謙虛，“贏賭又贏話”，但“立委”選輸了就翻臉不認帳，現在竟然還要發動全台大罷免，台灣再繼續這樣亂下去，遲早會自取滅亡。

