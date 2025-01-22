卓榮泰第四度開戰　明再針對總預算開記者會

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北1月22日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日三讀完成今年度政府總預算案，刪減約新台幣2075億元，約6.6%，府院黨論調一致“無法接受”，賴清德也責成“行政院長”卓榮泰“盡速盤點窒礙難行之處”向全民報告。卓榮泰訂23日上午11點半將第四度因總預算案召開記者會，各界關注會否就總預算案提出“覆議”。



2006年陳水扁執政時期，“立法院”在中國國民黨、親民黨聯手下，大砍300多億元預算，刪減幅度2.3%，創下當時新高，時任“行政院長”的謝長廷曾一度喊出要覆議，並強調若不通過會負起政治責任。但當時府院黨不同調，時任民進黨主席的游錫堃態度保留，最終謝長廷並未提出覆議。若卓榮泰23日表態提出覆議，將成為第1位因總預算遭刪減提出覆議的“閣揆”。



卓榮泰在520就職後，已針對“立法院”三讀通過的“國會改革相關法案”、“憲法訴訟法”提出覆議，但在藍白聯手下均覆議未通過，但卓榮泰並未承諾覆議失敗就負起政治責任請辭。



“行政院”22日晚上8點發出採訪通知，將於23日上午11點半召開“114年度‘中央政府’總預算相關說明”記者會，“行政院長”卓榮泰、“副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝、“主計總處主計長”陳淑姿出席。