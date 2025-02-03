趙建民：賴清德推“兩國論”法理化可能失控

前陸委會副主委趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並停止“大陸人民等同‘我國國民’”之解釋。前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長趙建民向中評社表示，賴政府正在重新改寫兩岸的交流秩序，主要目的就是要將“兩國論”法理化。過去蔡英文只敢提出“兩國”互不隸屬，但不敢往前走太多，因為她知道這當中的敏感性，但顯然賴清德是想向前走一步，讓“兩國論”能法理化。



趙建民認為，針對兩岸事務或各種議題的處理，還是要回歸“憲法”，因為這是兩岸關係的穩定基礎，如果賴政府面對兩岸問題，連“憲法”也要抽掉，那兩岸關係就會完全失控，等於沒有錨了。這樣未來的兩岸關係就隨處漂移，不知道飄向哪裡去了?



前南投縣議員史雪燕為大陸配偶，台“內政部”去年12月以其“未依‘國籍法’放棄其他國籍”為由，解除其議員職務。同時“內政部”也稱全台有5位陸配里長，均將依“國籍法”檢視其公職資格。“內政部”更宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別，按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。



趙建民對此接受中評社訪問時表示，“憲法”增修條文以及兩岸人民關係條例都規定得很清楚，在統一以前，中國有台灣地區或稱為自由地區跟大陸地區，這都明白規定，假如賴政府要求陸配參政要適用“國籍法”，那就不需要兩岸條例了是嗎？如果陸配要用“國籍法”來處理身份問題，當初不會訂立兩岸人民條例，比照外配即可，但顯然並非如此。



趙建民說，為什麼有兩岸條例，恰恰因為兩岸不是國際事務才訂定兩岸條例。如果現在根據兩岸條例，陸配有“國籍的問題”，那真是亂了套，一般人不瞭解“憲法”就罷了，可是政府應該依“憲法”來行事。所以接下來賴政府如此果執意這麼做，會不會再聲請大法官“釋憲”？而大法官有無可能針對賴政府的政治意識形態，來做出判決？



趙建民強調，整個兩岸交流秩序已經瀕臨失控了，當初李登輝奠定的兩岸交流的次序，就是建立在“憲法”基礎上，也才有增修條文以及兩岸人民關係條例，然後才開始兩岸的交流。但現在賴政府的處理方式，會讓兩岸交流秩序不存在，重新改寫兩岸交流秩序。