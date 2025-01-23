中評關注：蔡壁如看嘸黃國昌車尾燈能團結？

民眾黨主席補選第一階段連署，宛如大型網爆現場。（中評社） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選訂2月15日進行線上投票，代理主席黃國昌與中央委員當選人、創黨元老蔡壁如2人登記參選，沒想到黨中央卻出現第一階段連署系統無上限公開，黨內大型民調蔡壁如實力看不到黃國昌的車尾燈，但此舉未顧慮“壁如派”心情，可能造成白營黨主席選舉後，嚴峻的團結問題。



民眾黨於1月22日至24日進行候選人線上連署，門檻為300人，但卻未設定連署門檻到達後便關閉的機制，是一份清晰的黨內民調，但也導致黃國昌與蔡壁如連署的懸殊差距如大型霸凌現場，蔡壁如辦公室主任王明煒22日就曾在黨代表群組內，向民眾黨選舉決策委員會主委林富男發難，質疑黨主席選舉選務不公。



截至22日晚上7點，黃國昌獲得連署已近6千人，但蔡壁如僅獲300初頭，民眾黨符合投票資格黨員逾2萬人，從連署的數量就可知，黃國昌已獲約3成黨員認同。其實，民眾黨前主席柯文哲推薦黃國昌擔任代理主席，黨內幾乎已認定黃國昌就是接班人，即便蔡壁如登記參選民眾黨主席，將白營檯面下的鬥爭拉上檯面，也只是走個流程，絲毫不影響黃國昌的地位。



不過，民眾黨中央此舉卻不留任何顏面給蔡壁如，而蔡壁如過去跟著柯文哲30多年，一路從醫院、台北市政府到創建民眾黨，知曉柯文哲、民眾黨草創時諸多事情，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹就曾表達“擔心選輸的會變柯黑”。民眾黨主席選後的團結問題，也被提早拉上檯面討論，若把持民眾黨中央的“國昌派”與“榆修派(黨秘書長周榆修)”未安撫好“壁如派”，民眾黨很可能迎來更大的政治風暴。

