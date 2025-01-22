韓國瑜華府跑透透　密集會晤24位參眾議員

韓國瑜訪華府，密集會晤了24位美國參眾議員。（立法院提供） 中評社台北1月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率慶賀團赴美出席美國總統特朗普就職典禮，21日拜會美國參議院、眾議院，密集會晤24位美國參眾議員，晚間則至台駐美代表處雙橡園舉行晚宴，行程緊湊在華府跑透透。



韓國瑜18日率朝野“立委”組成慶賀團，啟程赴美出席特朗普就職典禮，23日搭機返台，預計24日早上抵達台灣。



韓國瑜此次在台灣駐美代表俞大㵢陪同下，率慶賀團前往美國聯邦眾議院及參議院大廈馬不停蹄穿梭拜訪，共計會晤了24位美國眾議院“國會”台灣連線”成員，以及跨黨派重要友台參議員。



韓國瑜率團會晤對象包括共和黨籍參議院商業委員會主席克魯茲（Ted Cruz）、共和黨籍眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）、共和黨籍眾議院黨團會議主席麥克林（Lisa McClain），以及美國“國會”台灣連線”成員（Congressional Taiwan Caucus, CTC）18位跨黨派友台眾議員。



與美國參眾議員會晤時，韓國瑜首先感謝眾議院日前以壓倒性票數表決通過“美台快速雙重稅收減免法案”（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act），他籲請參議員們也大力支持，讓該項台美已洽商逾40年的法案早日生效實施，為雙方企業提升經貿投資利基，並為人民創造更多就業機會。



韓國瑜表示，台灣是美國最堅實的民主盟友與經貿夥伴，雙方共享普世核心價值，在台美關係的大框架下，“國會交流”尤其扮演著關鍵的角色。由於台灣的國際處境特殊，“國會交流”成為台美合作的重要管道，盼未來能多來多往。



此外，韓國瑜也對加州大火及德州暴風雪造成傷亡與損失向參眾議員表達關心和慰問，希望受難民眾能儘速重建家園並恢復正常生活，如有需要，台灣樂意提供相關協助。

