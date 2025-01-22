淒風苦雨柯文哲腳穿藍白拖　新竹探父卅分鐘

柯文哲22日晚間在戒護下趕赴台大醫院新竹分院探視病危的92歲老父。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）涉京華城圖利案等遭收押禁見的台灣民眾黨前主席柯文哲，22日晚間被戒護到台大醫院新竹分院探視病危的92歲老父柯承發。柯文哲在晚間約8時40分抵達醫院，當時新竹正下著雨，柯在淒風苦雨中被8名獄警戒護，腳穿藍白拖上樓探視柯爸，僅停留30分鐘，約9時14分離開醫院，面色凝重、全程不發一語。



柯爸今天上午傳出病危消息，柯媽一早就到醫院何瑞英守候，柯文哲則在下午透過律師向台北看守所申請探視家人，柯隨即於晚間在重重戒護下抵達台大醫院新竹分院探視柯爸，柯下車時神情落寞，手上雖未戴手銬，但卻穿著在台北看守所內的藍白拖，顯得有些狼狽地進入醫院。



當時，新竹正下起雨來，柯文哲在淒風苦雨中在病房待了約30分鐘就離開。柯在離去時面色凝重，面對媒體詢問柯爸的狀況，不發一語地在8名獄警戒護下上車離開。



柯文哲胞妹、台大醫院新竹分院眼科醫師柯美蘭近日接受小草經營的YouTube頻道《花若盛開蝴蝶自來》訪問時就曾透露，柯爸的身體狀況很不好，她好幾次用力搖醒躺著病床的柯爸，但柯爸僅張眼幾秒就又閉上眼睛，幫柯爸按摩身體時，柯爸也不再像過去臉上會露出痛苦的表情，而是幾乎完全沒有反應。