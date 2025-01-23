不甩賴！台中綠民代服務處成為罷藍委連署站

台中市民進黨籍民代服務處提供罷免團體設置連署站。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月23日電（記者 方敬為）罷免藍委行動全台開花，民進黨雖然對外定調不介入，但台中市罷免藍委的團體直接在網站上宣布，將與民進黨籍市議員服務處合作，設置定點連署站。民進黨台中市黨部強調，只是出借場地，沒有介入。無獨有偶，南投縣同樣也有多位綠營民代服務處成為罷免連署站，罷免行動如火如荼。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊出大罷免，並提出民代服務處設罷免站。但兼任民進黨主席的賴清德昨日在中常會表示，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。顯示兩者說法不同，目前已有多位綠營民代依照柯的說法助力罷免藍委的行動。



台中市罷免第四選區藍委廖偉翔的“廢翔行動”在社群上公布“服務處快閃企劃”，要搶時間成功汰除不適任“立委”，將在1月26日下午2點到4點，與民代服務處合作示範區，在西屯、南屯的4個民代服務處同步連署。



這4處包括民進黨籍台中市議員林祈烽服務處、陳淑華議員服務處、何文海議員服務處、前市議員張耀中服務處。4人皆證實，因為罷免團體借埸地遇到困難，因此免費出借服務處內或服務處前空地、騎樓設連署站，讓要連署的民眾不會有找不到地方連署的困擾。



但民進黨中央先前才定調不介入罷免，民進黨台中市黨部表示，公民團體有需求，黨籍民代基於為民服務，當然不會拒絕，強調是因公民團體找不到場地，才提供服務處連署，地方民代還是不會介入。



除了台中市，南投縣也有許多綠營民代服務處成為罷免連署站，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，目前包括其位於竹山的議員服務處、蔡銘軒議員位於草屯服務處、沈夙崢議員位於南投市服務處，以及前集集鎮長陳紀衡於集集據點，都開始收件。