老柯喊服務處設罷免站　郭正亮示警傷賴民調

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前喊出，黨公職全體開始投入大罷免，民代服務處設罷免站連署。前“立委”郭正亮22日在政論節目表示，服務處設罷免站會讓罷免變質，馬上就會被看破手腳，這是民進黨做的。他甚至認為，罷免案第二階段10%的門檻，大部分都不會到，因為賴清德會放棄，因為這對他的民調不會是好事。



兼任民進黨主席的賴清德昨日在中常會表示，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。顯示賴柯說法不同，但目前已有多位綠營民代依照柯的說法助力罷免藍委的行動。



根據《中時新聞網》報導，針對柯建銘喊民代服務處設罷免站，郭正亮22日在政論節目《下班瀚你聊》節目中表示，服務處設罷免站，事實上是讓罷免變質。因為民進黨對外都說是公民團體連署的，所以柯建銘要很感謝他那個臥底的，要讓你破局。因為若真的設罷免站，可能有人會直接講這是民進黨做的，馬上就被看破手腳。



郭正亮認為，國民黨籍“立委”葉元之罷免站，民進黨籍“立委”蘇巧慧、新北市議員戴瑋姍搞不好會去成立。



郭正亮指出，罷免案通過第一階段1%的門檻，一定會有相當數目。但第二階段10%的門檻，大部分都不會到，因為賴清德會放棄，因為這個對他的民調不會是好事，只是深綠在爽而已。賴清德要的是淺綠到中間票。



郭正亮更點出，罷免案會增大仇恨值，被推動罷免的藍委，下會期一定讓你更好看，因為一直到真正投票，也要7、8月了，下會期也正好是這個時間，人家怎會對你客氣。