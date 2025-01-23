陳其邁昔提案砍馬政府機要費 　網笑喊迴旋鏢

民進黨籍高雄市長陳其邁當年任“立委”時，曾要求將馬政府“國務機要費”及特別費砍半。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／針對“立法院”刪減政府總預算，“總統府”秘書長潘孟安昨日發出內部致歉信，因“立院”刪減凍結“國務機要費”新台幣3千萬元，原訂發給府內員工的春節禮金無法發放。藍委痛批拿基層勒索。但民進黨籍高雄市長陳其邁2012年任“立委”時也曾提案，要將馬政府2013年總預算中有關“國務機要費”及特別費刪除1/2，直呼可幫替公庫省5512萬7000元支出。



這一歷史新聞稿被媒體挖出，許多網友留言回應，“笑死，這迴旋鏢有夠大”、“自業自得，賴清德你安息吧”、“其邁會出來講：砍馬的可以”、“現在砍預算等於違憲”。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



府方發言人郭雅慧表示，“國務機要費”被刪，將影響賴清德照顧弱勢、犒賞軍警與員工。



根據《NOWnews今日新聞》整理，時任綠委的陳其邁2012年10月29日曾發新聞稿提到，2013年度政府總預算，共編列“國務機要費”及中央各機關正副首長特別費1億1025萬4000元。陳痛批，“政院”對振興經濟提不出對策，這樣的施政成績，官員應該連薪水都領得心虛，還有臉領“國務機要費”或特別費？



為此，陳其邁提案訴求，從“總統府”、五院到行政部會的首長、副首長，將每月領的“國務機要費”和特別費全數減半，替國庫省下5512萬7000元支出。



這一歷史新聞稿被挖出，網友表示，“綠能你不能”、“問題就是時空背景不同”、“陳其邁也要砍賴清德‘國務機要費’，才合理”、“到底台灣養了多少低能會相信綠的造謠”、“青鳥：我砍替國庫省下$！你砍，毀憲亂政”、“問題這個有過？當時‘立法院’過得了？”、“笑死，這迴旋鏢有夠大”、“自業自得，賴清德你安息吧”、“其邁會出來講：砍馬的可以”、“現在砍預算等於‘違憲’”。