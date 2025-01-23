“監院”哭窮取消免費咖啡　謝寒冰揭情勒戰術

台“監察院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／“立法院”刪減2025年度政府總預算案，“監察院”業務費遭刪除96%。政治工作者周軒指出，一堆媒體朋友痛批中國國民黨亂砍總預算，害他們很多福利都不見了，比如“監察院”的咖啡店，記者憑證點餐是不用錢的，如今因刪減預算取消了。媒體人謝寒冰22日在政論節目表示，把記者講得跟乞丐一樣，好像很在乎這杯免費咖啡？其實各部會這樣哭窮搞情勒，不是為了預算，而是在配合大罷免戰術。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



根據《中時新聞網》報導，“過去陳其邁刪馬英九‘國務機要費’跟特別費5千多萬！”謝寒冰22日在政論節目《大新聞大爆卦》節目質疑，這故意哭的，老實講賴清德手上握有資源一大堆。春節獎金是不是去年就準備好要發的？就算是你今年準備要發的、就假設是這樣好了，春節獎金多少你發不出來嗎？所以真的覺得不要唬爛。



謝寒冰說，然後周軒還去講這個東西，就覺得更好笑，“把我們記者弄得一副……都跟乞丐一樣？欸，是怎樣，我覺得跑‘監察院’的記者要出來說明一下吧！你們天天就是這樣被人家餵養的？就佔這個便宜？是這樣嗎？所以我覺得不要搞得這麼低能吧！”



謝寒冰表示，搞得記者好像很在乎，去“監察院”咖啡廳可以喝杯免費的咖啡、吃個免費的餐？誰每天在蹭這個東西？真的很想見識一下。



謝寒冰強調，所以他們現在就是用各種方式去情勒，希望造成一種：哇你把我預算砍了，我什麼東西都不能做了！請大家注意，這次藍白有沒有砍預算？有！但是因為賴清德提出了史上最高的預算，所以實際上砍完之後，比蔡英文上次拿到的，還多了700多億，因為這次多編了2806億。



謝寒冰指出，實際上只刪了多少？2075億。所以你就多了731億，這是很基本的算數。但是他們的目的不是真正在乎這些預算，因為好幾個單位實際上是賺！為什麼所有單位都要哭窮，連那種只被砍萬分之7的都要哭窮？不是因為他們覺得預算不該砍，而是為了配合賴清德的大罷免戰術。