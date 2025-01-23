府三節禮金沒了　基層公務員驚喊竟有這福利

賴清德2024年在府方舉辦的員工家庭日，致贈紅包給員工眷屬。（資料照 “總統府”提供） 中評社台北1月23日電／今年度政府總預算遭刪減新台幣2075億，“總統府”秘書長潘孟安22日發出一封致歉信給府員工，表示因“國務機要費”全數遭刪除與凍結，因此今年無法發放春節禮金。不過，其他基層公務人員反映，一直以來都沒有三節獎金，很驚訝府方竟有如此“福利”，自嘲都在政府機關做事，卻有高低之分，直言“預算砍得好”。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



“國務機要費”3000萬元全數遭藍白凍刪，府方說211營憲兵恐沒熱水洗澡，潘孟安昨更發公開信給府內人員，指因為沒有財源支應，三節禮金遺憾無法發放，盼大家見諒。藍委批這是情勒，府方回應，由於沒有其他預算可流用，運作窒礙難行。



根據《中時新聞網》報導，按照往例，府內公務人員在春節時，會獲發7000元獎金，而端午節和中秋節各有2000元獎金，均以“國務機要費”支應。不過，這是“不能說的祕密”，卻因預算被刪才意外曝光。



“數發部”、“農業部”基層公務員指出，從來沒拿過三節獎金，“可能府、院級單位的公務人員才有拿到”，頭一次聽說公務員也能領三節禮金，但公家機關不合理的事情相當多，“認真要計較會吐血，所以要自我調適，看開一點”。



一名在北部服勤多年的警消則表示，三節禮金有時會是超商禮券400元，但不是固定，“總統府”員工竟然定期領取，“現在被砍掉，也只是回到和其他公務人員相同的待遇”，更何況還已經享受這麼久了。



北市府基層反映，無論部會或地方政府的公務員都沒有三節獎金，昨聽聞府方竟有三節獎金，大家都很詫異，自嘲同樣都是“府”工作卻比別人卑微，實在不公平，更直言“預算砍得好”，若府不能說明為何福利可厚此薄彼，恐令全台公務人員不服。