京華城案一審首開庭傳喚3人　未包括柯文哲

前台北市副市長彭振聲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，目前被羈押禁見在台北看守所。台北地院23日上午進行起訴後的首次開庭，分為3個時段傳喚3名被告，尚未傳柯文哲。



柯文哲22日因父親柯承發病危，從北所申請赴台大醫院新竹分院探父，北院23日即開一審庭。



柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占政治獻金、背信等罪，共遭求刑達28年6月，於去年12月26日被台北地檢署起訴，被起訴人共達11人，包括柯文哲、時任柯文哲財務長李文宗及其妹李文娟、前台北市副市長彭振聲、前台北市都發局長黃景茂、前都委會執秘邵琇珮、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇及其助理吳順民、京華城監察人張志澄、會計師端木正。



北院23日上午9點半、10點15分、11點，分別傳喚同案被告彭振聲、邵琇珮、李文宗，地點在北院第7法庭，為刑事第一審金融通常訴訟（金訴字）、衛股。至於何時傳喚柯文哲本人？尚待進一步公布。



彭振聲由於已坦承犯行，交保在外，今早9點多步行進入北院。李文宗尚未坦承犯行，從北所搭囚車借提至北院。邵琇珮隨後也在友人陪同下步入北院。



北檢起訴書指出，柯文哲涉京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4案，涉嫌收賄共1710萬元新台幣，加上侵占政治獻金及挪用基金會款項總達9371萬7885元的不法犯罪金流。共遭求刑達28年6月有期徒刑、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年。



李文宗部分，與柯文哲共同違背職務收受沈慶京的不法賄賂，更以木可公司名義侵占千萬政治獻金，犯後態度不佳，共被求處17年4個月有期徒刑、併科罰金1000萬元、褫奪公權5年。



彭振聲部分，違背法令圖財團百億不法利益，敗壞官箴，然犯後自知己過、坦承犯行，500萬元交保。請依法減刑量處以期徒刑3年、褫奪公權3年。



邵琇珮部分，為仕途迎合柯文哲，違背法令圖財團百億不法利益，然終能坦承犯行，犯後態度為佳，請依法遞減至有期徒刑1年3月、緩刑2年。