黃國昌曝就安基金濫用7千萬　淪綠官小金庫

黃國昌公布“審計部”調查“就業安定基金”遭濫用情況。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北1月23日電／去年“勞動部”公務員之死意外爆出民進黨籍前“勞動部長”許銘春濫用“就業安定基金”經費，“審計部”也進行調查。台灣民眾黨代理主席、“立法院”黨團總召黃國昌23日表示，就業安定基金淪為民進黨高官小金庫，根據“審計部”的調查，未符合基金設置目的及基金用途規定的金額，光是2020年到2024年就高達7251萬6254元，平均每年就有新台幣1450萬被民進黨政府拿來亂花。



“監察院長”陳菊的愛將許銘春原表態要參與民進黨高雄市長初選，但因濫用“就業安定基金”事件，已經沉寂多時，近期都沒有露面。



黃國昌今日上午在臉書發文指出，他持續追蹤就安基金淪為民進黨高官小金庫弊案，在民眾黨團的要求下，“審計部”針對近5年就安基金進行調查。



黃國昌公布“審計部”的調查結果，他說，就業安定基金亂花的項目包羅萬象，除了“勞動部”前部長許銘春圓夢登台高歌、濫用公帑拍攝形象照作為個人社群照片，舉凡“勞動部”的粉絲專頁經營行銷、春聯紅包袋製作配送、“部長”年節禮盒和禮盒設計等，全部都拿就安基金支付，簡直把繳納就安基金的民眾當傻瓜。



黃國昌強調，自己的立場很清楚，該追回的不能放水，“勞動部長”洪申翰每一毛錢都要追回來，這些全是民脂民膏，審計長陳瑞敏說“不符用途會移送檢調”，那就請檢調好好調查，不要因為許銘春是新潮流大姐頭陳菊的愛將，就又再一次高高舉起輕輕放下。