謝長廷曾覆議不成下台　藍嗆卓榮泰可做到？

藍委王鴻薇。（中評社 資料照) 中評社台北1月23日電／今年度總預算遭在野黨刪除新台幣2075億元（約6.6%），“行政院”不滿擬提覆議。中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長王鴻薇22日表示，謝長廷“行政院長”任內曾對總預算案提出覆議，覆議失敗，謝就下台負責。謝長廷能做到，“行政院長”卓榮泰能做到嗎？



謝長廷的“行政院長”任期為2005年2月1日至2006年1月15日，一年都不到。當時民進黨在2005年12月縣市長選舉慘敗，謝“內閣”翌年1月以總預算案覆議未獲“國會”支持為由請辭。



王鴻薇進一步指出，2025年的總預算歲出規模仍達到2.9兆元，這仍是史上新高，但民進黨政府竟然鋪天蓋地造謠，好像政府要關門了。前年和去年的總預算歲出金額分別是2.6兆元與2.8兆元，過去政府都沒關門，現在有史上新高的預算，請問政府要怎麼關門？還是“賴政府”的小編和官員，集體、有系統地在嚇唬老百姓？



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤21日表示，預算權就是行政權，“立院”不能用預算審查侵害其他憲政機關的權力核心領域行使，“政院”後續救濟手段可提覆議、“釋憲”。



王鴻薇表示，覆議依法是“行政院”的權利，謝長廷當年提出覆議，卓榮泰當時還是謝長廷的秘書長，覆議不成，謝就下台以示負責，民進黨那時執政還有自己的風骨，但現在的民進黨政府、卓“內閣”把覆議當成家常便飯，覆議不成唾面自乾，當沒事人一樣。



王鴻薇指出，2025年歲出預算刪減後是史上最高，扣除刪除撥補台電1000億的預算，刪除比率僅3.54%，但“賴政府”卻講得似乎整個政府部門要停擺、關門，執政黨對在野黨刪減預算的造謠抹黑更是史無前例，整個“賴政府”部門變成“造謠國家隊”。