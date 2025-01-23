罷吳思瑤團體擺攤收意向書　民眾超踴躍

親藍營青年團體“蟾蜍剋星”，發起罷免綠委吳思瑤與吳沛憶行動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月23日電（記者 張嘉文）由親藍營青年代表組成的民間團體“蟾蜍剋星”，發起罷免民進黨籍台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶的行動，今天上午在北投榮光公園擺攤，讓有意罷免吳思瑤的民眾前來簽署意向書，短短半小時內就有近百位民眾參與，可說相當踴躍。



罷免吳思瑤的“地動刪瑤”召集人賴苡任表示，今天是第一次到北投來開設意向書的連署站，為符合法令規定，在2月1日前不會拿出任何罷免連署書的表格，會以意向書為主，民眾填寫基本資料後，待2月1日後再聯繫他們過來簽正式的連署書。



賴苡任說，目的就是要讓士林、北投的市民知道，我們有這個決心要站出來罷免吳思瑤，他拜託吳別再打悲情牌，吳的存在造成了“立法院”大造謠時代的開啟，形成了一個吳思瑤造謠現象，讓民進黨“立法院”黨團上梁不正下梁歪，如果吳真的無所畏懼，那就勇敢面對我們的質疑。



“蟾蜍剋星 剷除雙吳”發起人滿志剛則表示，在農曆過年前，士林、北投或者中正、萬華都會辦實體的簽署罷免意向書活動，目的是希望能在過年前衝過第一階段連署的人數，讓廣大公民可以一起努力，實現罷免不適任“立委”的目標。