刪預算砍到府員工禮金？藍怒轟潘孟安造謠

國民黨團書記長林思銘今日前往台北市警察局中正一分局，告發行政部會針對總預算刪減造謠。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）“立法院”日前通過今年度總預算案，其中“總統府”“國務機要費”刪除新台幣2千萬元，另凍結1千萬元，府秘書長潘孟安說春節禮金發不出來。對此，中國國民黨團書記長林思銘今日怒轟，今年度獎金早於去年完成審查，現在潘說發不出來，正是公開造謠，散佈不實訊息。



中國國民黨“立法院”黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇今日前往台北市警察局中正一分局，告發行政部會對總預算刪減進行造謠涉嫌違反《社會秩序維護法》，同時告發親綠媒體“三立電視台”、“民視”配合報導散佈謠言。



潘孟安昨發給“總統府”員工內部信指出，由於“國務機要費”遭刪除與凍結，原訂發放的春節禮金無財源支應，無法發放，盼同仁見諒。



對此，林思銘表示，潘孟安說預算被凍結或刪除後，“總統府”三節獎金發不出來，這根本就是假訊息，今年春節的獎金在前年就審查完畢了，怎麼會發不出來呢？所以我們也再次印證，連“總統府”都在公開造謠，散佈不實訊息。



另一方面，藍白日前在“立法院”通過《“憲法”訴訟法》修正案，明定召開“憲法”法庭門檻為10席大法官，另外至少要有9席大法官同意才能做出“違憲”判決。目前“司法院”有7席大法官任期屆滿，現有8席大法官不足召開“憲法”法庭的法定人數。



“總統府”今天公告《“憲法”訴訟法》修法內容，公告後3天內修法生效，民進黨政府預計搶在生效前向“憲法”法庭提請暫時處分，暫緩修法施行。



林思銘指出，按照時程，“總統府”一定要在今天之內公佈《“憲法”訴訟法》修法，今天我們也看到民進黨團總召柯建銘說要在修法生效的三天之內申請暫時處分，其實許多法律學者都表達，憲訴法修法根本沒有“違憲”疑慮，只是把“憲法”法庭的大法官組成以及“釋憲”門檻做出明確規定，讓其符合法律明確性原則，根本沒有“違憲”疑慮，民進黨要提“釋憲”，根本就是違法亂政。