憲訴法公告　民進黨團遞狀聲請暫時處分

賴清德今天公告《“憲法”訴訟法》，民進黨團今天前往“司法院”遞狀聲請暫時處分。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）賴清德今天在公告期最後一天公告《“憲法”訴訟法》，民進黨團昨天預告今天向“司法院”遞狀，希望公布前先聲請暫時處分。黨團今天在總召柯建銘與幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘以及律師陪同下，再度召開相關記者會說明，說明後也一同前往“司法院”遞狀。



“立法院”去年底三讀修正《“憲法”訴訟法》，賴清德在今天最晚時間點完成法律公告，民進黨“立委”雖在法律公布先聲請暫時處分，但至今未裁准，柯建銘表示，賴清德今天公布後，將二度向“司法院”遞狀。



“總統府”13日收到憲訴法覆議案咨文，依照“憲法”，賴清德應於收到後10日內公布，府方也在截止日公布憲訴新法，生效日則落在25日，不過，礙於新法生效後，“憲法”法庭恐因人數問題無法開會，民進黨“立法院”黨團今天提出暫時處分聲請，就是希望利用“生效時間差”暫時凍結新法上路。



民進黨“立法院”黨團今天召開“恪守‘憲法’，絕不‘違憲’；‘憲法’訴訟，暫時處分”記者會，由柯建銘、吳思瑤、蔡易餘以及委任律師方瑋晨、陳一銘、陳鵬光出席。



賴清德在核批公布案時也批示“本案有關‘憲法’法庭作成判決、暫時處分裁定及‘違憲’宣告門檻相關修正規定，容或有妨‘“憲法’法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請‘憲法’法庭裁判，以明確‘憲法’框架，維持憲政秩序。”同時，並將上開批示內容函致五院院長。



柯建銘表示，大法官要15人才可以到齊，可是他們提的“憲法”訴訟法要10人才能開會、審理“違憲”變成9個人，這當然是邏輯顛倒，我們針對這30條提出“釋憲”。



柯建銘說，國民黨想要引誘大法官犯罪，說要用捷克制度，但是大法官都不會犯法，大法官絕對非常中立，民進黨提名大法官是一時之選，不會介入政黨，國民黨無計可施，就是亂提總預算案。



柯建銘話鋒一轉，又開始批評國民黨說，“國民黨是不是腦筋壞了，打架打了半天卻不送出其他法案”，衹有送出“憲法”訴訟法，國民黨已經結束了，法案策略完全搞錯。國民黨最在意選罷法怎麼不處理，從委員會戰到院會，希望罷免要付身分證影本，現在三讀法案沒送出，罷免根本不用付身分證影本，國民黨根本進退失據。