解放軍41機艦繞台　27架次越“中線”

中評社台北1月23日電／台灣軍方23日表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，27架次軍機逾越台灣“海峽中線”飛繞北部、西南及東部空域，軍方對此嚴密監控與應處。



台“國防部”今天上午發布大陸軍機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲軍機35架次（其中27架次逾越台灣“海峽中線”進入北部、西南及東部空域）及軍艦6艘，共41機艦持續在台海周邊活動。



台軍方強調，已運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。