大媽呼朋引伴來罷免　怒嗆綠委吳思瑤不適任

不少婆婆媽媽呼朋引伴一起前來簽下罷免意向書。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月23日電（記者 張嘉文）由親藍營青年代表發起的罷免民進黨“立委”吳思瑤行動，今天上午在吳的選區、北投榮光公園擺攤，供民眾簽署意向書。不少婆婆媽媽呼朋引伴一起前來簽，有民眾現場大罵吳思瑤，常在電視上造謠，且地方服務也不好，平時都找不到人，是時候該讓她離開“立法院”了。



2024“立委”選舉，吳思瑤在台北市第一選區（北投、士林13里）以91958得票數，47.22%得票率勝選；中國國民黨張斯綱獲71837票，得票率36.89%；新黨台北市議員侯漢廷以無黨籍參選拿下28510票，得票率14.64%。值得注意的是，當時藍軍分裂，張斯綱與侯漢廷得票相加是超過吳思瑤。一旦罷免進入投票階段，藍軍整合加上白營，吳思瑤相當危險。



此次罷免綠委的行動，團隊命名為“蟾蜍剋星”，該名稱是因日前韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後，民進黨“立法院”黨團竟發文暗挺，惹怒了韓國網友，因此對民進黨蔑稱為蟾蜍，所以“蟾蜍剋星”即象徵要罷免民進黨爭議“立委”，捍衛民主價值、制衡執政黨濫權。



團隊主要成員包括蟾蜍剋星發起人滿志剛、“地動刪瑤－罷免吳思瑤”召集人賴苡任、“憶事吳成－罷免吳沛憶”召集人劉思吟和青年公共參與協會理事長陳冠安等。

