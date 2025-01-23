柯建銘自爆常驚醒　嗆聲韓國瑜別畏罪潛逃

柯建銘再打韓國瑜，要韓趕緊回來不要畏罪潛逃。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”日前通過今年度總預算案，民進黨“立法院”黨團今天雖然是召開要對《“憲法”訴訟法》向“司法院”遞狀聲請暫時處分，但總召柯建銘再度把箭靶對準中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，還嗆聲說“韓國瑜不要畏罪潛逃”，趕緊從美國回來簽署總預算案，難道要叫副院長江啟臣簽署，還是由中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁與台灣民眾黨團總召黃國昌簽署，如果不簽署完成三讀的今年度總預算案，將無法送出“立法院”。



柯建銘也說，現在台灣亂成這樣，不相信台灣人睡得著覺。“我已經48小時沒睡覺，我常常睡到驚醒”，希望跟韓國瑜來辯論，到底總預算案刪了多少錢，請韓不要畏罪潛逃，請趕快回來吧！



賴清德指派“立法院長”韓國瑜率跨黨派代表團訪美參加特朗普就職典禮，22日結束行程，韓國瑜指出，代表團22日上午與特朗普政府負責亞洲事務的官員見面。並於下午結束行程，預計乘火車至紐約，擬23日凌晨搭機返台。韓國瑜還說，參加就職典禮時，他與駐美代表俞大㵢當時只與特朗普距離25公尺。



“立法院”21日三讀通過今年度政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元，在藍白聯手下刪減2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元。



柯建銘在記者會上鎖定總預算案審查，未來國民黨會怎麼走他會一一來說明，國民黨就是要讓國家無法運作，經過兩天表決總預算已經結束了，如果之後又不送出來，到底在搞什麼？大家表決卻不送出“立法院”，這也“違憲”，但是送也“違憲”，因為刪多少錢國民黨都不知道。

