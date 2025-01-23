“立委”考察台中建設　江啟臣、何欣純較勁

江啟臣（左1）、何欣純（右1）分站在“交通部長”陳世凱兩側。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月23日電（記者 方敬為）“立法院”交通委員會今天到台中市考察台鐵交通建設，可能參選2026市長的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨籍“立委”何欣純都出席，兩人在豐原火車站關心招商及運量問題時，紛紛提出解方與政績，較勁意味濃厚。



“立法院”交通委員會23日由藍委游顥邀集“交通部”、台灣鐵路公司、台中市政府等單位辦理台中市鐵路交通建設考察，包括“立法院副院長”江啟臣、“交通部長”陳世凱、藍委羅廷瑋、綠委何欣純、地方民代里長、市府官員等人與會。本次視察台中大慶火車站、豐原火車站，包括站內招商、車站周邊環境改善、旅運量能等事項。



江啟臣特別針對台鐵旅運量能提升，要求設法增加中部直達北部的列車，縮短旅運時程，以刺激民眾搭乘台鐵的意願強調，尤其豐原車站是北台中的大站，會是最推動相關措施的最佳站點。此外，針對豐原車站招商的部分，他建議台鐵公司要活化軟體，豐原車站本身在硬體方面沒有問題，但軟體上如何推出活動吸引人流，並帶動招商成效，是營運單位需要思考的課題。



江啟臣強調，豐原是他的選區，豐原火車站的招商及環境改善他會勘N次，招商從零到現在招商率提高，終於有所進展，他建議有關單位要加強軟體營運，可以串聯車站周邊的古蹟，例如頂街派出所、3號倉庫等發展觀光亮點，刺激運量。



何欣純則提及過去她在台中縣政府服務的經驗，就是搭乘台鐵步行到縣府大樓上班，她很能體會通勤族的感受，豐原車站的設施很好，但確實在商業發展上不夠熱鬧，她要求“交通部”研擬，從豐原車站直達北部的列車要能夠常態化，人潮才能帶動錢潮。



何欣純也建議，台中市政府可以提報計劃，看如何串接車站周邊的古蹟、文資，並予以活化再利用，打造車站文化旅遊亮點，若能提出計劃，她會設法爭取“文化部”補助，“交通部”也能夠一同協力，交通搭配文化及觀光，相信豐原車站會有不一樣的光景。