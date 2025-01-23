高射砲？高雄綠委服務處設站罷北部藍委

許智傑將跟進柯建銘，明天在高雄鳳山服務處設立罷免站。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前號召黨公職服務處要設立罷免站，賴清德昨天在民進黨中常會說，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。但有意爭取高雄市長、親賴綠委許智傑今天發出採訪通知，“許智傑服務處搶頭香，將設立第一個全台罷免連署站”，響應柯建銘的呼應，明日舉行記者會。



不過依照相關法令，衹有該選區合格選民才有罷免權，高雄選民並無權以“高射炮”罷免北部“立委”。



另方面，高雄公民團體20日已成立“雙罷劫”連署站，鎖定罷免民進黨“立委”許智傑、黃捷。罷免發起人徐尚賢表示，罷免黃、許的連署非常順利，已達第一階段連署門檻，目標是要在一階衝到5000份，力拚年後送件。



柯建銘日前喊出黨公職必須要在服務處設立罷免連署站，民進黨新竹市黨部在17日就說，為推動罷免中國國民黨“立委”鄭正鈐及停職中的新竹市長高虹安，將在“立委”柯建銘及黨籍竹市議員服務處等地設罷免連署站，20日開始收件。



許智傑表示，他將響應柯建銘的呼籲，將設立全台第一個“立委”大罷免連署站，許智傑強調全台人民團結一心，迎接大罷免時代，才能終止藍白“國會”亂象，未來新“國會”才能守護人民的預算。



許智傑補充，很多旅居高雄的南飄民眾，遇到他時都表示想要參與連署，還有許多高雄民眾雖然戶籍在高雄無法罷免藍委，仍想擔任連署志工。許智傑服務處擔任高雄第一個罷免連署站，希望能提供民眾就近罷免的據點，貢獻微薄力量拉下不適任的傅崐萁們！