罷吳思瑤召集人賴苡任：拚熱戰就可能成功

“地動刪瑤－罷免吳思瑤”召集人賴苡任接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月23日電（記者 張嘉文）由親藍營青年代表發起的罷免民進黨“立委”吳思瑤行動，今天上午在吳的選區、北投榮光公園擺攤，讓有意罷免吳思瑤的民眾前來簽署意向書。“地動刪瑤－罷免吳思瑤”召集人賴苡任向中評社表示，以吳思瑤選區約28萬人來說，罷免連署第一階段2千8百份和第二階段的2萬8千份門檻，應該沒有問題。



賴苡任說，最難的應該是正式罷免投票階段，如何催出投票率，如果最後是熱戰的話，同意和不同意罷免雙方，都有可能過25%的門檻，那就比誰的票多，所以成功罷免吳思瑤的機率是很大的。



台灣現行公職人員罷免制度，只要是就職滿一年的民選公職人員，均可由原選區內的選舉人提出罷免。第一階段需由原選舉區選舉人提議人數為原選舉區選舉人總數1%以上；第二階段為連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。罷免案成立後，投票結果需同意票數多於不同意票數，且同意票數達選區選舉人總數25%以上，即為通過。



2024“立委”選舉，吳思瑤在台北市第一選區（北投、士林13里）以91958得票數，47.22%得票率勝選；中國國民黨張斯綱獲71837票，得票率36.89%；新黨台北市議員侯漢廷以無黨籍參選拿下28510票，得票率14.64%。值得注意的是，當時藍軍分裂，張斯綱與侯漢廷得票相加是超過吳思瑤。一旦罷免進入投票階段，藍軍整合加上白營，吳思瑤相當危險。



賴苡任接受中評社訪問時對此表示，罷免吳思瑤的第一階段，按照選區選舉人口大約28萬，所以只要2800份，所以他對第一階段通過是有信心的。至於第二階段就要2萬8千份，目標是至少要拿到3萬份連署書，到時會有60天的時間來進行連署，他們會走訪整個北投跟士林街頭，希望民眾踴躍參加。



賴苡任說，分析目前局勢，一、二階段要通過應該沒有問題，難的是最後的投票，怎麼催出投票率的問題，其中關鍵是要看“中選會”公布的投票時間，有沒有可能和現在民進黨想要醞釀的公投綁在一起，如果到時候全台罷免“立委”的投票時間都一樣，也和公投綁在一起，他認為罷免同意票要衝破25%門檻，其實不難。



賴苡任也提到，去年的“立委”選舉，吳思瑤在台北市第一選區（北投、士林13里）以91958得票數，47.22%得票率勝選；但整個泛藍陣營（中國國民黨張斯綱獲71837票，得票率36.89%；新黨台北市議員侯漢廷以無黨籍參選拿下28510張選票，得票率14.64%）得票數加起來是大於吳思瑤。



賴苡任說，罷免投票又和選“立委”是兩個不同概念，罷免是民眾投票覺得不適任的人，如果當事人仇恨值高，是會促使民眾出門投票的動力更高。



最後就是看吳思瑤會不會動員自己的基本盤出來投反對罷免票，賴苡任說，同意跟不同意之間的熱戰，就會讓投票率高一些，最終雙方都有可能過25%的門檻，那就是比誰的票多，但從上次的“立委”選舉來看，泛藍整合且催出投票率，所以是有很大機會成功罷免吳思瑤的。



賴苡任強調，吳思瑤是民進黨“立法院”黨團的幹事長，其身份非常重要。如果賴清德是大腦，民進黨團總召柯建銘是脊椎，吳思瑤就是中樞神經，指揮眾綠委行動，所以吳如果造謠，底下綠委就會跟著造謠，導致整個“立法院”的民進黨“立委”上梁不正下梁歪，這是他站出來罷免吳思瑤的原因，跟吳的黨籍沒有關係，而是吳帶起“立法院”大造謠的歪風。