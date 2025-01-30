綠委賀年揮棒　選手與啦啦隊都有

中華職棒會長蔡其昌與民進黨女“立委”切磋棒球。（照片：蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北1月30日電（記者 黃筱筠）2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，掀起全台棒球熱，不但應援曲《台灣尚勇》爆紅，棒球周邊商品熱賣，更傳出十二強電影以及紀錄片將陸續開拍。為感謝球迷應援，繼續推廣棒球，民進黨立委蘇巧慧不僅找來立院好姊妹邱議瑩、林楚茵，更重磅邀請綠委，也是中華職棒大聯盟會長蔡其昌擔任神秘嘉賓，四人一起到打擊練習場挑戰打棒球，看看誰能獲得“單場MVP”。



很特別的是，上場打擊的委員們一字排開，就有3位分別被勸進參選新北市、台中市及高雄市市長，被問到是否為“市長連線”，蘇巧慧表示，她在新北已經服務將近10年，所以在2026年的比賽，她在黨內已喊聲報名，她也會努力讓自己成為最強的候選人，希望有機會能夠上場比賽，代表新北贏下民主的一席。蔡其昌因為棒球熱，再度被點名參選台中市長，但他本人相對低調說，沒有這個想法。



邱議瑩則表示，她向來是直球對決、全力以赴，她在高雄已經熱身很多年，未來一定會隨時做好準備，迎接每一個挑戰，希望帶領高雄繼續進步，也在現場直接喊出“高雄贏，邱議瑩”口號。林楚茵更為邱議瑩及蘇巧慧兩人大力應援，說今天是“北高慧瑩”連線，將會做兩人永遠的啦啦隊。



蘇巧慧笑稱，這次是真的“叫恁會長出來打”（叫會長出來打），而且蔡其昌完全有備而來，因此眾人一致評他為“單場MVP”，甚至拱他跳起MVP專屬舞蹈，讓蔡其昌嚇得直呼“這考題比打球還難”。



12強棒球賽台灣首度奪冠後，帶動全台瘋棒球，曾於大學時代參加系隊，平常便是死忠棒球迷的蘇巧慧，特別找來立院好姐妹邱議瑩、林楚茵一齊到棒球打擊練習場暢打，也邀請中華職棒大聯盟會長蔡其昌擔任神秘嘉賓。



林楚茵看起來文文弱弱，但一踏上打擊區，率先上場挑戰慢速壘球，準備架式十足讓邱議瑩驚嘆“好像鈴木一郎”，想不到林楚茵頻頻揮空，連頭盔都掉落地上，直呼“我還是當啦啦隊就好”。

