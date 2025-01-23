柯文哲涉貪一審庭2人維持認罪　李文宗還押

前台北市副市長彭振聲被請回搭計程車離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴求刑28年6個月，被羈押禁見。台北地院23日上午首度開一審庭，傳喚同案被告前台北市副市長彭振聲、前都委會執秘邵琇珮、柯文哲前財務長李文宗等3人，中午前結束，彭振聲、邵琇珮維持認罪態度，訴求審酌減刑，其中邵更有望轉證人；李文宗則維持否認犯行，被還押土城看守所。



柯文哲本人一審庭期尚待北院進一步公布。北院23日上午9點半、10點半、10點50分，分別傳喚同案被告彭振聲、邵琇珮、李文宗，地點在北院第7法庭。北院法官為許芳瑜，列席的北檢檢察官有黃琬珺、廖彥鈞、林俊廷、李進榮等，書記官李玟郁、通譯宋怡澂。旁聽席有柯文哲委任律師陸正義、民眾黨工、柯粉小草、非本案律師、法律系學生、媒體等。



彭振聲去年底在被起訴的接押庭上，已坦承犯行，被以新台幣500萬元交保，今日在委任律師黃品淞、陳守煌、李岳洋陪同出庭。彭振聲維持認罪態度，北檢檢察官給出7個時間點訊問彭知情容積率違法，但黃品淞提出違法收受陳情與違法給予容積率並不同，有幾個時間點只是收受陳情而已。許芳瑜問“是改變供詞嗎？”李岳洋急忙緩頰說“不是翻供，坦承行為、無意見”。



邵琇珮與委任律師曾家貽出庭，邵琇珮全程表達無意見、坦承犯行，曾家貽表達請維持遞減刑期、維持緩刑2年；廖彥鈞也贊成減刑。許芳瑜則說，邵還在台北市府都發局擔任總工程司，若有可能從被告轉證人，辯方意見如何？邵、曾同意、無意見。僅出庭10分鐘迅速結束。